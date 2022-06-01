Yritysluettelo
Qwick
Qwick Palkat

Qwick:n palkka vaihtelee $78,591 kokonaiskorvauksena vuodessa Tuotepäällikkö -tehtävässä alemman pään mukaan $208,950 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Qwick. Viimeksi päivitetty: 11/29/2025

Ohjelmistosuunnittelija
Median $200K
Tuotepäällikkö
$78.6K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$209K

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Qwick on Ohjelmistokehityspäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $208,950. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Qwick ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $200,000.

Muut resurssit

