Qwant Palkat

Qwant:n palkka vaihtelee $51,290 kokonaiskorvauksena vuodessa Datatieteilijä -tehtävässä alemman pään mukaan $65,771 Ohjelmistosuunnittelija -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Qwant. Viimeksi päivitetty: 11/28/2025

Ohjelmistosuunnittelija
Median $65.8K
Datatieteilijä
$51.3K
Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Qwant on Ohjelmistosuunnittelija vuosittaisella kokonaiskorvauksella $65,771. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Qwant ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $58,530.

