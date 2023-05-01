Yritysluettelo
QVC
QVC Palkat

QVC:n palkka vaihtelee $15,217 kokonaiskorvauksena vuodessa Asiakaspalvelu -tehtävässä alemman pään mukaan $101,000 Ohjelmistosuunnittelija -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä QVC. Viimeksi päivitetty: 11/28/2025

Ohjelmistosuunnittelija
Median $101K
Liiketoiminta-analyytikko
$83.6K
Asiakaspalvelu
$15.2K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
Data-analyytikko
$62.6K
Talousanalyytikko
$40.2K
Tietoteknologi (IT)
$46.9K
Rekrytoija
$24.1K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$87K
UX-tutkija
$84.6K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä QVC on Ohjelmistosuunnittelija vuosittaisella kokonaiskorvauksella $101,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä QVC ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $62,616.

