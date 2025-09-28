Yritysluettelo
Qualtrics
Qualtrics Ratkaisuarkkitehti Palkat

Ratkaisuarkkitehti korvaus in United States Qualtrics:ssa vaihtelee $155K per year L4 -tasolta $247K per year L5 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $216K. Katso Qualtrics:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/28/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$155K
$130K
$10K
$15K
L5
$247K
$168K
$48.8K
$29.6K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Qualtrics-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)



Data Architect

UKK

The highest paying salary package reported for a Ratkaisuarkkitehti at Qualtrics in United States sits at a yearly total compensation of $331,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Qualtrics for the Ratkaisuarkkitehti role in United States is $189,000.

