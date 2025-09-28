Ohjelmistoinsinööri korvaus in United States Qualtrics:ssa vaihtelee $159K per year L3 -tasolta $510K per year L7 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $202K. Katso Qualtrics:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/28/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L3
$159K
$120K
$32.1K
$6.5K
L4
$215K
$155K
$50.5K
$9.6K
L5
$318K
$188K
$102K
$27K
L6
$362K
$208K
$131K
$23.3K
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Qualtrics-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)
25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)
25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)
