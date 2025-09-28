Yritysluettelo
Qualtrics
Qualtrics Henkilöstöoperaatiot Palkat

Henkilöstöoperaatiot keskimääräinen kokonaiskorvaus Qualtrics:ssa vaihtelee A$144K ja A$205K per year välillä. Katso Qualtrics:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/28/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

A$165K - A$193K
Australia
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
A$144KA$165KA$193KA$205K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Qualtrics-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)



UKK

The highest paying salary package reported for a Henkilöstöoperaatiot at Qualtrics sits at a yearly total compensation of A$205,024. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Qualtrics for the Henkilöstöoperaatiot role is A$143,692.

