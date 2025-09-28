Yritysluettelo
Qualtrics
Qualtrics Data-asiantuntija Palkat

Katso Qualtrics:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/28/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

SGD 107K - SGD 129K
Singapore
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
SGD 99.6KSGD 107KSGD 129KSGD 136K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

SGD 210K

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Qualtrics-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)



UKK

The highest paying salary package reported for a Data-asiantuntija at Qualtrics in Singapore sits at a yearly total compensation of SGD 135,972. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Qualtrics for the Data-asiantuntija role in Singapore is SGD 99,635.

