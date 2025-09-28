Yritysluettelo
Qualtrics Liiketoimintaoperaatiopäällikkö Palkat

Liiketoimintaoperaatiopäällikkö keskimääräinen kokonaiskorvaus Qualtrics:ssa vaihtelee MX$1.07M ja MX$1.45M per year välillä. Katso Qualtrics:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/28/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

MX$1.14M - MX$1.38M
Mexico
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
MX$1.07MMX$1.14MMX$1.38MMX$1.45M
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Qualtrics-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Liiketoimintaoperaatiopäällikkö roolille yrityksessä Qualtrics on vuosittainen kokonaiskorvaus MXMX$28,148,574. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Qualtrics Liiketoimintaoperaatiopäällikkö roolille ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on MXMX$20,626,107.

