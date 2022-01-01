Qualia Palkat

Yritysluettelo
Qualia:n palkka vaihtelee $55,275 kokonaiskorvauksena vuodessa Asiakaspalvelu -tehtävässä alemman pään mukaan $256,959 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Qualia. Viimeksi päivitetty: 9/18/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $170K

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Tuotepäällikkö
Median $200K
Asiakaspalvelu
$55.3K

Data-asiantuntija
$118K
Markkinointi
$102K
Rekrytoija
Median $155K
Myynti
$85.4K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$257K
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Qualia-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Qualia on Ohjelmistokehityspäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $256,959. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Qualia ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $136,300.

