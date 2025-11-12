Koneoppimiskehittäjä korvaus in India Qualcomm:ssa vaihtelee ₹2.13M per year ja ₹5.71M välillä. yearittainen mediaanikorvaus in India on yhteensä ₹2.76M. Katso Qualcomm:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/12/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet ()
Bonus
Associate Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Engineer
₹2.92M
₹1.93M
₹727K
₹265K
Senior Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
33.3%
V 1
33.3%
V 2
33.3%
V 3
Qualcomm-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:
33.3% ansaitsee 1st-V (33.30% vuosittain)
33.3% ansaitsee 2nd-V (16.65% puolivuosittain)
33.3% ansaitsee 3rd-V (16.65% puolivuosittain)
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Qualcomm-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)