Qualcomm Koneoppimiskehittäjä Palkat sijainnissa Greater Hyderabad Area

Koneoppimiskehittäjä korvaus in Greater Hyderabad Area Qualcomm:ssa vaihtelee ₹2.13M per year ja ₹3.65M välillä. yearittainen mediaanikorvaus in Greater Hyderabad Area on yhteensä ₹2.76M. Katso Qualcomm:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/12/2025

Keskiarvo Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet ()
Bonus
Associate Engineer
(Lähtötaso)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Engineer
₹2.92M
₹1.93M
₹727K
₹265K
Senior Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Näytä 2 Lisää tasoja
Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Katso avoimet työpaikat

Ansaintaaikataulu

33.3%

V 1

33.3%

V 2

33.3%

V 3

Osaketyyppi
RSU

Qualcomm-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 33.3% ansaitsee 1st-V (33.30% vuosittain)

  • 33.3% ansaitsee 2nd-V (16.65% puolivuosittain)

  • 33.3% ansaitsee 3rd-V (16.65% puolivuosittain)

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Qualcomm-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Koneoppimiskehittäjä roolille yrityksessä Qualcomm in Greater Hyderabad Area on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹3,645,970. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Qualcomm Koneoppimiskehittäjä roolille in Greater Hyderabad Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹2,443,360.

