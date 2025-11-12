Yritysluettelo
Qualcomm
  • Palkat
  • Tuotesuunnittelija

  • Mobiilisuunnittelija

  • United States

Qualcomm Mobiilisuunnittelija Palkat sijainnissa United States

Mobiilisuunnittelija mediaanikorvaus in United States Qualcomm:ssa on yhteensä $195K per year. Katso Qualcomm:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/12/2025

Mediaanipalkka
company icon
Qualcomm
Product Designer
San Diego, CA
Yhteensä vuodessa
$195K
Taso
Sr Stagg
Peruspalkka
$195K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Vuotta yrityksessä
15 Vuotta
Vuotta kokemusta
17 Vuotta
Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Ansaintaaikataulu

33.3%

V 1

33.3%

V 2

33.3%

V 3

Osaketyyppi
RSU

Qualcomm-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 33.3% ansaitsee 1st-V (33.30% vuosittain)

  • 33.3% ansaitsee 2nd-V (16.65% puolivuosittain)

  • 33.3% ansaitsee 3rd-V (16.65% puolivuosittain)

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Qualcomm-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Mobiilisuunnittelija roolille yrityksessä Qualcomm in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $527,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Qualcomm Mobiilisuunnittelija roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $257,000.

