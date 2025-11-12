Yritysluettelo
Qualcomm Testausin­sinööri Palkat sijainnissa Greater Taipei Area

Katso Qualcomm:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/12/2025

Tarvitsemme vain 4 lisää Koneinsinööri ilmoitustas yrityksessä Qualcomm avataksemme!

Kutsu ystäväsi ja yhteisösi lisäämään palkkoja nimettömästi alle 60 sekunnissa. Enemmän tietoa tarkoittaa parempia näkemyksiä sinun kaltaisillesi työnhakijoille ja yhteisöllemme!

💰 Näytä kaikki Palkat

💪 Osallistu Sinun palkkasi

Block logo
+NT$1.78M
Robinhood logo
+NT$2.74M
Stripe logo
+NT$615K
Datadog logo
+NT$1.08M
Verily logo
+NT$676K
Ansaintaaikataulu

33.3%

V 1

33.3%

V 2

33.3%

V 3

Osaketyyppi
RSU

Qualcomm-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 33.3% ansaitsee 1st-V (33.30% vuosittain)

  • 33.3% ansaitsee 2nd-V (16.65% puolivuosittain)

  • 33.3% ansaitsee 3rd-V (16.65% puolivuosittain)

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Qualcomm-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Testausin­sinööri roolille yrityksessä Qualcomm in Greater Taipei Area on vuosittainen kokonaiskorvaus NT$2,268,449. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Qualcomm Testausin­sinööri roolille in Greater Taipei Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on NT$1,813,021.

