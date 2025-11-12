Yritysluettelo
Qualcomm SoC-insinööri Palkat sijainnissa Greater Bengaluru

SoC-insinööri korvaus in Greater Bengaluru Qualcomm:ssa vaihtelee ₹3M per year Hardware Engineer -tasolta ₹11M per year Senior Staff Hardware Engineer -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Greater Bengaluru on yhteensä ₹5.5M. Katso Qualcomm:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/12/2025

Keskiarvo Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet ()
Bonus
Associate Hardware Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Hardware Engineer
₹3M
₹1.82M
₹914K
₹260K
Senior Hardware Engineer
₹4.86M
₹3.19M
₹1.42M
₹240K
Staff Hardware Engineer
₹9.98M
₹5.76M
₹3.47M
₹750K
Näytä 2 Lisää tasoja
Ansaintaaikataulu

33.3%

V 1

33.3%

V 2

33.3%

V 3

Osaketyyppi
RSU

Qualcomm-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 33.3% ansaitsee 1st-V (33.30% vuosittain)

  • 33.3% ansaitsee 2nd-V (16.65% puolivuosittain)

  • 33.3% ansaitsee 3rd-V (16.65% puolivuosittain)

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Qualcomm-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus SoC-insinööri roolille yrityksessä Qualcomm in Greater Bengaluru on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹10,995,100. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Qualcomm SoC-insinööri roolille in Greater Bengaluru ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹4,841,674.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Qualcomm ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

