Qualcomm Radiotaajuusinsinööri Palkat sijainnissa San Francisco Bay Area

Radiotaajuusinsinööri korvaus in San Francisco Bay Area Qualcomm:ssa on yhteensä $223K per year Senior Hardware Engineer -tasolla. yearittainen mediaanikorvaus in San Francisco Bay Area on yhteensä $205K. Katso Qualcomm:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/12/2025

Keskiarvo Taso
Lisää korvausVertaa tasoja
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet ()
Bonus
Associate Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Hardware Engineer
$223K
$169K
$40K
$14K
Staff Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Näytä 2 Lisää tasoja
Lisää korvausVertaa tasoja
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Uusimmat palkkailmoitukset
Vie tiedotKatso avoimet työpaikat

Ansaintaaikataulu

33.3%

V 1

33.3%

V 2

33.3%

V 3

Osaketyyppi
RSU

Qualcomm-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 33.3% ansaitsee 1st-V (33.30% vuosittain)

  • 33.3% ansaitsee 2nd-V (16.65% puolivuosittain)

  • 33.3% ansaitsee 3rd-V (16.65% puolivuosittain)

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Qualcomm-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Radiotaajuusinsinööri roolille yrityksessä Qualcomm in San Francisco Bay Area on vuosittainen kokonaiskorvaus $540,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Qualcomm Radiotaajuusinsinööri roolille in San Francisco Bay Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $215,000.

