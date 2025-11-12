Yritysluettelo
Qualcomm
Qualcomm ASIC-insinööri Palkat sijainnissa United States

ASIC-insinööri korvaus in United States Qualcomm:ssa vaihtelee $156K per year Hardware Engineer -tasolta $508K per year Principal Hardware Engineer -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $267K.

Keskiarvo Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet ()
Bonus
Associate Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Hardware Engineer
$156K
$125K
$20.9K
$9.3K
Senior Hardware Engineer
$209K
$154K
$40.2K
$15.1K
Staff Hardware Engineer
$267K
$183K
$59.3K
$23.8K
Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Ansaintaaikataulu

33.3%

V 1

33.3%

V 2

33.3%

V 3

Osaketyyppi
RSU

Qualcomm-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 33.3% ansaitsee 1st-V (33.30% vuosittain)

  • 33.3% ansaitsee 2nd-V (16.65% puolivuosittain)

  • 33.3% ansaitsee 3rd-V (16.65% puolivuosittain)

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Qualcomm-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Laitteistoinsinööri tarjoukset.

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus ASIC-insinööri roolille yrityksessä Qualcomm in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $508,343. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Qualcomm ASIC-insinööri roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $267,000.

Liittyvät yritykset

