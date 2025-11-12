ASIC-insinööri korvaus in India Qualcomm:ssa vaihtelee ₹2.69M per year Associate Hardware Engineer -tasolta ₹11.45M per year Senior Staff Hardware Engineer -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in India on yhteensä ₹6.63M. Katso Qualcomm:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/12/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet ()
Bonus
Associate Hardware Engineer
₹2.69M
₹1.6M
₹403K
₹688K
Hardware Engineer
₹2.39M
₹1.81M
₹566K
₹15K
Senior Hardware Engineer
₹4.96M
₹2.91M
₹1.77M
₹287K
Staff Hardware Engineer
₹7.64M
₹4.92M
₹2.21M
₹507K
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
V 1
33.3%
V 2
33.3%
V 3
Qualcomm-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:
33.3% ansaitsee 1st-V (33.30% vuosittain)
33.3% ansaitsee 2nd-V (16.65% puolivuosittain)
33.3% ansaitsee 3rd-V (16.65% puolivuosittain)
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Qualcomm-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)