ASIC-insinööri korvaus in Greater Bengaluru Qualcomm:ssa vaihtelee ₹2.91M per year Associate Hardware Engineer -tasolta ₹11.45M per year Senior Staff Hardware Engineer -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Greater Bengaluru on yhteensä ₹6.63M. Katso Qualcomm:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/12/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet ()
Bonus
Associate Hardware Engineer
₹2.91M
₹1.71M
₹170K
₹1.03M
Hardware Engineer
₹2.37M
₹1.91M
₹457K
₹0
Senior Hardware Engineer
₹4.98M
₹2.95M
₹1.74M
₹293K
Staff Hardware Engineer
₹7.3M
₹5.07M
₹1.68M
₹547K
33.3%
V 1
33.3%
V 2
33.3%
V 3
Qualcomm-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:
33.3% ansaitsee 1st-V (33.30% vuosittain)
33.3% ansaitsee 2nd-V (16.65% puolivuosittain)
33.3% ansaitsee 3rd-V (16.65% puolivuosittain)
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Qualcomm-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)