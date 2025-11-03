Yritysluettelo
Qohash
Qohash Ohjelmistosuunnittelija Palkat

Ohjelmistosuunnittelija mediaanikorvaus in Canada Qohash:ssa on yhteensä CA$153K per year. Katso Qohash:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/3/2025

Mediaanipalkka
company icon
Qohash
Software Engineer
Quebec, QC, Canada
Yhteensä vuodessa
CA$153K
Taso
Senior
Peruspalkka
CA$153K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Vuotta yrityksessä
2-4 Vuotta
Vuotta kokemusta
5-10 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Qohash?
+CA$80.7K
+CA$124K
+CA$27.8K
+CA$48.7K
+CA$30.6K
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä Qohash in Canada on vuosittainen kokonaiskorvaus CA$201,407. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Qohash Ohjelmistosuunnittelija roolille in Canada ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on CA$153,331.

