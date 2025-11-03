Yritysluettelo
Qlik
Tuotepäällikkö mediaanikorvaus in United States Qlik:ssa on yhteensä $260K per year. Katso Qlik:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/3/2025

Mediaanipalkka
company icon
Qlik
Product Manager
Boston, MA
Yhteensä vuodessa
$260K
Taso
L8
Peruspalkka
$220K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$40K
Vuotta yrityksessä
5 Vuotta
Vuotta kokemusta
10 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Qlik?
Uusimmat palkkailmoitukset
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Tuotepäällikkö roolille yrityksessä Qlik in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $461,375. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Qlik Tuotepäällikkö roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $261,000.

Muut resurssit