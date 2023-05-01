Qenta Palkat

Qenta:n mediaaripalkka on $154,770 Ohjelmistosuunnittelija -tehtävässä . Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Qenta . Viimeksi päivitetty: 11/29/2025