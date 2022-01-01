Yritysluettelo
QAD
QAD Palkat

QAD:n palkka vaihtelee $10,961 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistoinsinööri -tehtävässä alemman pään mukaan $127,251 Myynti -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä QAD. Viimeksi päivitetty: 9/3/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $11K
Tuotepäällikkö
$65.6K
Myynti
$127K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Ohjelmistokehityspäällikkö
$62.3K
UKK

A função com maior remuneração relatada na QAD é Myynti at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $127,251. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na QAD é $63,944.

Muut resurssit