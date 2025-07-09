Yritysluettelo
Purdue University
Purdue University Palkat

Purdue University:n palkka vaihtelee $19,900 kokonaiskorvauksena vuodessa Hallinnollinen assistentti -tehtävässä alemman pään mukaan $132,335 Kokonaispalkkiot -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Purdue University. Viimeksi päivitetty: 9/17/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $72K

Tutkimustieteentekijä

Kemian insinööri
Median $70K

Tutkimusinsinööri

Koneinsinööri
Median $30K

Research Assistant
Median $32K
Research Scientist
Median $30K
Hallinnollinen assistentti
$19.9K
Data-asiantuntija
$119K
Sähköinsinööri
$34.3K
Graafinen suunnittelija
$41.4K
Laitteistoinsinööri
$29.9K
Henkilöstöhallinto
$47.8K
Tietotekniikan asiantuntija (IT)
$39K
Projektipäällikkö
$77.6K
Kokonaispalkkiot
$132K
Luotettavuus ja turvallisuus
$98K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Purdue University on Kokonaispalkkiot at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $132,335. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Purdue University ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $41,392.

