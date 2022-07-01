Yritysluettelo
Public.com
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi

Public.com Palkat

Public.com:n palkka vaihtelee $152,235 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistoinsinööri -tehtävässä alemman pään mukaan $169,150 Tuotesuunnittelija -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Public.com. Viimeksi päivitetty: 10/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Henkilöstöhallinto
$162K
Tuotesuunnittelija
$169K
Ohjelmistoinsinööri
$152K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Public.com on Tuotesuunnittelija at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $169,150. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Public.com ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $161,700.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Public.com ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Yapstone
  • Prosper Marketplace
  • Farmers Insurance
  • Upgrade
  • Credible
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit