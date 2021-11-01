Yritysluettelo
PT Pertamina
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi

PT Pertamina Palkat

PT Pertamina:n palkka vaihtelee $2,731 kokonaiskorvauksena vuodessa Projektipäällikkö -tehtävässä alemman pään mukaan $9,766 Koneinsinööri -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä PT Pertamina. Viimeksi päivitetty: 10/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Graafinen suunnittelija
$9.7K
Koneinsinööri
$9.8K
Projektipäällikkö
$2.7K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä PT Pertamina on Koneinsinööri at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $9,766. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä PT Pertamina ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $9,660.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle PT Pertamina ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Google
  • Airbnb
  • Stripe
  • Databricks
  • LinkedIn
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit