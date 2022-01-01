Yritysluettelo
Proxy Palkat

Proxy:n palkka vaihtelee $100,500 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistosuunnittelija -tehtävässä alemman pään mukaan $184,075 Tuotepäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Proxy. Viimeksi päivitetty: 11/28/2025

Tuotepäällikkö
$184K
Ohjelmistosuunnittelija
$101K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Proxy on Tuotepäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $184,075. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Proxy ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $142,288.

