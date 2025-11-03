Yritysluettelo
Proton
Proton Ohjelmistosuunnittelija Palkat

Ohjelmistosuunnittelija mediaanikorvaus in Spain Proton:ssa on yhteensä €72.2K per year. Katso Proton:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/3/2025

Mediaanipalkka
company icon
Proton
Software Engineer
Barcelona, CT, Spain
Yhteensä vuodessa
€72.2K
Taso
L2C
Peruspalkka
€72.2K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Vuotta yrityksessä
0-1 Vuotta
Vuotta kokemusta
5-10 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Proton?
Block logo
+€50.8K
Robinhood logo
+€78K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Uusimmat palkkailmoitukset
Harjoittelupalkat

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Proton-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä Proton in Spain on vuosittainen kokonaiskorvaus €90,708. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Proton Ohjelmistosuunnittelija roolille in Spain ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on €72,166.

