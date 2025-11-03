Yritysluettelo
Proton Kyberturvallisuusanalyytikko Palkat

Kyberturvallisuusanalyytikko keskimääräinen kokonaiskorvaus Proton:ssa vaihtelee CHF 18.9K ja CHF 26.5K per year välillä. Katso Proton:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/3/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

CHF 20.5K - CHF 24.9K
Switzerland
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
CHF 18.9KCHF 20.5KCHF 24.9KCHF 26.5K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Proton-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Kyberturvallisuusanalyytikko roolille yrityksessä Proton on vuosittainen kokonaiskorvaus CHF 26,477. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Proton Kyberturvallisuusanalyytikko roolille ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on CHF 18,945.

