Proton Tuotesuunnittelija Palkat

Katso Proton:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/3/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

CHF 38.5K - CHF 45.6K
Switzerland
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
CHF 33.9KCHF 38.5KCHF 45.6KCHF 48.1K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Proton-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Tuotesuunnittelija roolille yrityksessä Proton in Switzerland on vuosittainen kokonaiskorvaus CHF 48,093. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Proton Tuotesuunnittelija roolille in Switzerland ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on CHF 33,874.

