Proton
Proton Markkinointi Palkat

Markkinointi keskimääräinen kokonaiskorvaus in France Proton:ssa vaihtelee €75.6K ja €107K per year välillä. Katso Proton:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/3/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

€85.9K - €102K
France
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
€75.6K€85.9K€102K€107K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Proton-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Markkinointi roolille yrityksessä Proton in France on vuosittainen kokonaiskorvaus €107,356. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Proton Markkinointi roolille in France ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on €75,616.

