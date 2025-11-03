Yritysluettelo
Asiakaspalvelu keskimääräinen kokonaiskorvaus in North Macedonia Proton:ssa vaihtelee MKD 482K ja MKD 658K per year välillä. Katso Proton:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/3/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

MKD 516K - MKD 624K
North Macedonia
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
MKD 482KMKD 516KMKD 624KMKD 658K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Proton-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Asiakaspalvelu roolille yrityksessä Proton in North Macedonia on vuosittainen kokonaiskorvaus MKD 657,945. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Proton Asiakaspalvelu roolille in North Macedonia ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on MKD 482,115.

