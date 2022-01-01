Yritysluettelo
Progressive
Progressive Palkat

Progressive:n palkka vaihtelee $43,215 kokonaiskorvauksena vuodessa Myynti -tehtävässä alemman pään mukaan $206,000 Datatieteilijä -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Progressive. Viimeksi päivitetty: 11/28/2025

Ohjelmistosuunnittelija
Associate Application Developer $91.6K
Application Developer $107K
Senior Application Developer $134K
Lead Application Developer $166K

Full-Stack ohjelmistokehittäjä

Data-analyytikko
Median $80K
Datatieteilijä
Senior Data Scientist $140K
Lead Data Scientist $206K

Tietoteknologi (IT)
Median $140K
Liiketoiminta-analyytikko
Median $100K
Vahingonselvittäjä
$69.3K
Asiakaspalvelu
Median $54.5K
Markkinointi
$167K
Myynti
$43.2K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$138K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Progressive on Datatieteilijä at the Lead Data Scientist level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $206,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Progressive ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $120,363.

