Yritysluettelo
Procter & Gamble
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Projektipäällikkö

  • Kaikki Projektipäällikkö -palkat

Procter & Gamble Projektipäällikkö Palkat

Projektipäällikkö korvaus in Poland Procter & Gamble:ssa on yhteensä PLN 162K per year B1 -tasolla. yearittainen mediaanikorvaus in Poland on yhteensä PLN 180K. Katso Procter & Gamble:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/28/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Lisää korvausVertaa tasoja
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
B1
Project Manager
PLN 162K
PLN 158K
PLN 0
PLN 3.8K
B2
Senior Project Manager
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
B3
Director
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
B4
Senior Director
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Näytä 1 Lisää tasoja
Lisää korvausVertaa tasoja

PLN 602K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.

Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Vie tiedotKatso avoimet työpaikat

Osallistu
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Procter & Gamble?

Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Projektipäällikkö tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Projektipäällikkö roolille yrityksessä Procter & Gamble in Poland on vuosittainen kokonaiskorvaus PLN 199,267. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Procter & Gamble Projektipäällikkö roolille in Poland ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on PLN 163,620.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Procter & Gamble ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Polaris
  • Whirlpool
  • Rakuten
  • Target
  • The Home Depot
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit