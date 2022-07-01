Yritysluettelo
ProArch
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi

ProArch Palkat

ProArch:n palkka vaihtelee $4,350 kokonaiskorvauksena vuodessa Data-analyytikko -tehtävässä alemman pään mukaan $54,026 Tuotepäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä ProArch. Viimeksi päivitetty: 10/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Data-analyytikko
$4.4K
Data-asiantuntija
$18.2K
Tuotepäällikkö
$54K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Ohjelmistoinsinööri
$18.8K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä ProArch on Tuotepäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $54,026. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä ProArch ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $18,512.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle ProArch ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • PayPal
  • Stripe
  • Apple
  • Intuit
  • Netflix
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit