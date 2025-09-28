Yritysluettelo
PriceHubble
PriceHubble Ohjelmistoinsinööri Palkat

Ohjelmistoinsinööri mediaanikorvaus in Switzerland PriceHubble:ssa on yhteensä CHF 68.5K per year. Katso PriceHubble:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/28/2025

Mediaanipalkka
company icon
PriceHubble
Software Engineer
Zurich, ZH, Switzerland
Yhteensä vuodessa
CHF 68.5K
Taso
Senior
Peruspalkka
CHF 68.5K
Stock (/yr)
CHF 0
Bonus
CHF 0
Vuotta yrityksessä
3 Vuotta
Vuotta kokemusta
8 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä PriceHubble?

PriceHubble in Switzerland Ohjelmistoinsinööri职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬CHF 69,200。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
PriceHubble in Switzerland Ohjelmistoinsinööri职位的年度总薪酬中位数为CHF 68,505。

