Preqin
  • Greater London Area

Preqin Ohjelmistoinsinööri Palkat sijainnissa Greater London Area

Ohjelmistoinsinööri mediaanikorvaus in Greater London Area Preqin:ssa on yhteensä £88.5K per year. Katso Preqin:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/1/2025

Mediaanipalkka
company icon
Preqin
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Yhteensä vuodessa
£88.5K
Taso
-
Peruspalkka
£88.5K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
Vuotta yrityksessä
1 Vuosi
Vuotta kokemusta
10 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Preqin?

£121K

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistoinsinööri roolille yrityksessä Preqin in Greater London Area on vuosittainen kokonaiskorvaus £115,101. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Preqin Ohjelmistoinsinööri roolille in Greater London Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on £88,521.

