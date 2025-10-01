Yritysluettelo
Preply
Preply Ohjelmistoinsinööri Palkat sijainnissa Greater Barcelona Area

Ohjelmistoinsinööri mediaanikorvaus in Greater Barcelona Area Preply:ssa on yhteensä €81.2K per year. Katso Preply:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/1/2025

Mediaanipalkka
company icon
Preply
Software Engineer
Barcelona, CT, Spain
Yhteensä vuodessa
€81.2K
Taso
P7
Peruspalkka
€75.2K
Stock (/yr)
€6K
Bonus
€0
Vuotta yrityksessä
4 Vuotta
Vuotta kokemusta
12 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Preply?

€142K

Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Backend-ohjelmistoinsinööri

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistoinsinööri roolille yrityksessä Preply in Greater Barcelona Area on vuosittainen kokonaiskorvaus €106,471. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Preply Ohjelmistoinsinööri roolille in Greater Barcelona Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on €82,902.

Muut resurssit