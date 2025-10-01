Yritysluettelo
Premise
Premise Data-asiantuntija Palkat sijainnissa Northern Virginia Washington DC

Data-asiantuntija mediaanikorvaus in Northern Virginia Washington DC Premise:ssa on yhteensä $120K per year. Katso Premise:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/1/2025

Mediaanipalkka
company icon
Premise
Data Scientist
Washington DC
Yhteensä vuodessa
$120K
Taso
-
Peruspalkka
$120K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Vuotta yrityksessä
3 Vuotta
Vuotta kokemusta
5 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Premise?

$160K

Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Data-asiantuntija roolille yrityksessä Premise in Northern Virginia Washington DC on vuosittainen kokonaiskorvaus $205,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Premise Data-asiantuntija roolille in Northern Virginia Washington DC ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $120,000.

Muut resurssit