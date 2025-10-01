Yritysluettelo
Premier
  • Charlotte, NC Greater Area

Premier Ohjelmistokehityspäällikkö Palkat sijainnissa Charlotte, NC Greater Area

Ohjelmistokehityspäällikkö mediaanikorvaus in Charlotte, NC Greater Area Premier:ssa on yhteensä $214K per year. Katso Premier:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/1/2025

Mediaanipalkka
company icon
Premier
Director of Software Engineering
Charlotte, NC
Yhteensä vuodessa
$214K
Taso
-
Peruspalkka
$190K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$23.5K
Vuotta yrityksessä
6 Vuotta
Vuotta kokemusta
20 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Premier?

$160K

Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
UKK

Muut resurssit