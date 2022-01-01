Yritysluettelo
Praetorian
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi

Praetorian Palkat

Praetorian:n palkka vaihtelee $122,000 kokonaiskorvauksena vuodessa Kyberturvallisuusanalyytikko -tehtävässä alemman pään mukaan $175,000 Ohjelmistoinsinööri -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Praetorian. Viimeksi päivitetty: 9/17/2025

$160K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.

Kyberturvallisuusanalyytikko
Median $122K
Ohjelmistoinsinööri
Median $175K
Henkilöstöhallinto
$129K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Praetorian on Ohjelmistoinsinööri vuosittaisella kokonaiskorvauksella $175,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Praetorian ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $129,350.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Praetorian ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Square
  • Stripe
  • Tesla
  • Amazon
  • Netflix
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit