Potters Industries
  • Ratkaisuarkkitehti

Potters Industries Ratkaisuarkkitehti Palkat

Ratkaisuarkkitehti keskimääräinen kokonaiskorvaus in Hong Kong (SAR) Potters Industries:ssa vaihtelee HK$450K ja HK$629K per year välillä. Katso Potters Industries:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/7/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$62.4K - $75.6K
Hong Kong (SAR)
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$57.6K$62.4K$75.6K$80.4K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Korkein ilmoitettu palkkaus Ratkaisuarkkitehti roolille yrityksessä Potters Industries in Hong Kong (SAR) on vuosittainen kokonaiskorvaus HK$628,716. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Potters Industries Ratkaisuarkkitehti roolille in Hong Kong (SAR) ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on HK$449,857.

