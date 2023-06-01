Yritysluettelo
Pomelo
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi

Pomelo Palkat

Pomelo:n palkka vaihtelee $15,501 kokonaiskorvauksena vuodessa Liiketoiminta-analyytikko -tehtävässä alemman pään mukaan $54,000 Tuotesuunnittelija -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Pomelo. Viimeksi päivitetty: 10/20/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ohjelmistoinsinööri
Median $31.2K
Liiketoiminta-analyytikko
$15.5K
Tuotesuunnittelija
Median $54K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
63 25
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Pomelo on Tuotesuunnittelija vuosittaisella kokonaiskorvauksella $54,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Pomelo ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $31,200.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Pomelo ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • SoFi
  • Google
  • Airbnb
  • Lyft
  • Coinbase
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit