Pocketpills Palkat

Pocketpills:n palkka vaihtelee $38,413 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistosuunnittelija -tehtävässä alemman pään mukaan $117,600 Tuotesuunnittelija -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Pocketpills. Viimeksi päivitetty: 11/29/2025

Ohjelmistosuunnittelija
Median $38.4K
Tuotesuunnittelija
$118K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Pocketpills on Tuotesuunnittelija at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $117,600. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Pocketpills ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $78,006.

