PNC
PNC Palkat

PNC:n palkka vaihtelee $47,760 kokonaiskorvauksena vuodessa Asiakaspalvelu -tehtävässä alemman pään mukaan $218,900 Lakiasiat -tehtävässä ylemmän pään mukaan.

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Ohjelmistosuunnittelija
C1 $80.6K
C2 $91.8K
C3 $97.5K
C4 $146K

Backend-ohjelmistokehittäjä

Full-Stack ohjelmistokehittäjä

Laadunvarmistus (QA) ohjelmistokehittäjä

Data-insinööri

Sivuston luotettavuusinsinööri

Datatieteilijä
C1 $87.5K
C2 $97.2K
C3 $124K
C4 $133K
Tuotepäällikkö
C1 $81.3K
C2 $95.3K
C3 $101K
C4 $117K
C5 $149K

Liiketoiminta-analyytikko
C2 $86.2K
C3 $115K
Ohjelmistokehityspäällikkö
C4 $143K
C5 $182K
C6 $205K
Talousanalyytikko
Median $105K
Projektipäällikkö
Median $90.5K
Kyberturvallisuusanalyytikko
Median $75K
Data-analyytikko
Median $105K
Tietoteknologi (IT)
Median $116K
Investointipankkiiri
Median $144K
Myynti
Median $110K
Tuotesuunnittelija
Median $123K
Kirjanpitäjä
$66.7K
Hallinnollinen assistentti
$70.4K
Liiketoiminnan kehittäminen
$98.5K
Asiakaspalvelu
$47.8K
Datatieteen päällikkö
$186K
Henkilöstöhallinto
$206K
Lakiasiat
$219K
Liikkeenjohdon konsultti
$49.2K
Koneinsinööri
$75.4K
Kiinteistönvälittäjä
$116K
Rekrytoija
$79.6K
Ratkaisuarkkitehti
$159K

Data-arkkitehti

Pilviturvallisuusarkkitehti

Tekninen ohjelmapäällikkö
$74.7K
UX-tutkija
$64.7K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä PNC on Lakiasiat at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $218,900. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä PNC ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $102,856.

Muut resurssit

