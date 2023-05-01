Yritysluettelo
Plusgrade
Plusgrade Palkat

Plusgrade:n palkka vaihtelee $54,223 kokonaiskorvauksena vuodessa Tietoteknologi (IT) -tehtävässä alemman pään mukaan $94,020 Ohjelmistosuunnittelija -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Plusgrade. Viimeksi päivitetty: 11/28/2025

Ohjelmistosuunnittelija
Median $94K

Backend-ohjelmistokehittäjä

Full-Stack ohjelmistokehittäjä

Tietoteknologi (IT)
$54.2K
Tuotesuunnittelija
$63K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Tuotepäällikkö
$81.6K
Rekrytoija
$65.3K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Plusgrade on Ohjelmistosuunnittelija vuosittaisella kokonaiskorvauksella $94,020. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Plusgrade ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $65,325.

Muut resurssit

