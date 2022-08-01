Yritysluettelo
Plum
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi

Plum Palkat

Plum:n palkka vaihtelee $102,578 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä alemman pään mukaan $111,303 Ohjelmistosuunnittelija -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Plum. Viimeksi päivitetty: 11/28/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ohjelmistosuunnittelija
$111K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$103K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Plum on Ohjelmistosuunnittelija at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $111,303. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Plum ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $106,941.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Plum ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Flipkart
  • Facebook
  • Netflix
  • Tesla
  • Coinbase
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/plum/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.