Yritysluettelo
Plug Power
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi

Plug Power Palkat

Plug Power:n palkka vaihtelee $52,260 kokonaiskorvauksena vuodessa Liiketoiminta-analyytikko -tehtävässä alemman pään mukaan $233,825 Projektipäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Plug Power. Viimeksi päivitetty: 11/28/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Koneinsinööri
Median $87K
Liiketoiminta-analyytikko
$52.3K
Data-analyytikko
$90.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Projektipäällikkö
$234K
Ohjelmistosuunnittelija
$86.5K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Plug Power on Projektipäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $233,825. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Plug Power ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $87,000.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Plug Power ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • ThoughtWorks
  • Voya Financial
  • Carrier
  • Ecolab
  • NextEra Energy
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/plug-power/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.