Plivo Palkat

Plivo:n palkka vaihtelee $5,951 kokonaiskorvauksena vuodessa Information Technologist (IT) -tehtävässä alemman pään mukaan $76,988 Tuotepäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Plivo. Viimeksi päivitetty: 10/21/2025

Ohjelmistoinsinööri
Median $29.3K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Liiketoiminta-analyytikko
Median $19.3K
Information Technologist (IT)
$6K

Tuotepäällikkö
$77K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$61.7K
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Plivo-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Plivo on Tuotepäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $76,988. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Plivo ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $29,302.

Muut resurssit