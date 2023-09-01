Pliancy Palkat

Yritysluettelo
Pliancy:n palkka vaihtelee $109,450 kokonaiskorvauksena vuodessa Tietoteknologi (IT) -tehtävässä alemman pään mukaan $110,550 Ohjelmistosuunnittelija -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Pliancy. Viimeksi päivitetty: 11/28/2025

Tietoteknologi (IT)
$109K
Ohjelmistosuunnittelija
$111K
FAQ

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Pliancy on Ohjelmistosuunnittelija at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $110,550. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Pliancy ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $110,000.

