Plex Palkat

Plex:n palkka vaihtelee $134,325 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistosuunnittelija -tehtävässä alemman pään mukaan $271,350 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Plex. Viimeksi päivitetty: 11/28/2025

Ohjelmistosuunnittelija
$134K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$271K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Plex on Ohjelmistokehityspäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $271,350. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Plex ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $202,838.

